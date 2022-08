Der 22. Juni wird in Südafrika lange in Erinnerung bleiben. Irgendwann gegen 21 Uhr flackerte an jenem Abend eine Nachricht über die Bildschirme am Kap, in der es hieß, dass Südafrika mit sofortiger Wirkung alle Coronavorschriften aufheben und zur Normalität zurückkehren werde. Noch dazu mitten im kalten Südwinter – zu einer Jahreszeit also, vor der man sich in Deutschland wegen der schnelleren Ausbreitung des Coronavirus schon jetzt ganz besonders sorgt. „Keine Masken mehr, keine Limits bei der Zahl der Besucher öffentlicher Veranstaltungen. Keine Kontrollen an Flughäfen. Und das alles ohne eine salbungsvolle Rede des Präsidenten wie sonst immer. Einfach gar nichts – ein Antiklimax nach langem Drama“, wunderte sich der Kabarettist Schalk Bezuidenhout damals über den in dieser radikalen Form von den meisten wohl nicht erwarteten Schritt der Regierung.

Obwohl die Entscheidung zunächst selbst in Südafrika mancherorts auf einiges Unbehagen stieß, haben die Entwicklungen der letzten beiden Monate sie in ihrer Richtigkeit voll bestätigt: Zum Ende des kältesten Südwinters seit Jahren liegt die Anzahl der Neuinfektionen am Kap aktuell bei 2,5 pro 100.000 Einwohnern (Sieben-Tage-Inzidenz). Noch wichtiger: Die Hospitalisierungs- und Sterberaten sind anhaltend niedrig. Bei der letzten Zählung Ende Juli befanden sich nur rund 1000 Patienten mit einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus, wovon wiederum 10% intensivmedizinisch behandelt wurden.

Was angesichts der insgesamt eher niedrigen Impfrate noch mehr überrascht: 18 Monate nach der Bereitstellung des ersten Impfstoffs ist noch immer nur ein Drittel aller Südafrikaner doppelt geimpft und damit grundimmunisiert. Nur 6% haben zusätzlich einen Booster, also eine Neuauffrischung erhalten. Wenn sich an diesem Schneckentempo bis zum November nichts ändert, müssten womöglich bis zu 8 Millionen abgelaufene Dosen des Pfizer-Vakzins vernichtet werden.

Im übrigens Afrika sind die Impfzahlen sogar noch viel niedriger. In einigen Ländern, wie etwa dem Kongo, dürften weniger als ein oder zwei Prozent der Bevölkerung umfassend geimpft sein. Mehr Tote gibt es allerdings auch dort nicht zu verzeichnen, weil die Menschen wohl längst eine Herdenimmunität entwickelt haben.

Hysterie kam am Kap nie auf

Kein Wunder, dass das Thema spätestens seit dem Abflauen der großen Omikron-Welle Ende Januar dieses Jahres (mit einer zuvor nie erreichten Inzidenz von 275 Fällen pro 100.000 Menschen) fast völlig aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Auch eine kleine neue Welle Mitte Mai hat daran nichts geändert, schon weil es kaum Corona-Tote gab und die Welle binnen sechs Wochen wieder auslief. Dabei sind in Südafrika in den letzten beiden Jahren offiziell 102.000 Menschen an Covid gestorben. Womöglich liegt die Todeszahl bei einer Berücksichtigung der Übersterblichkeit sogar mehr als doppelt so hoch. Womit sie zu den höchsten der Welt zählen würde. Eine Hysterie kam am Kap dennoch nicht auf.

Dass die Zahlen zuletzt selbst im Winter und bei vergleichsweise wenigen Impfungen so niedrig blieben, dürfte daran liegen, dass Südafrika schon nach der (ebenfalls im eigenen Land entdeckten) Beta-Variante im Dezember 2020 zu mehr als zwei Dritteln mit dem Virus durchseucht war. Unter Omikron, das dann fast genau ein Jahr später im November 2021 zunächst im Raum Johannesburg/Pretoria weltweit zum ersten Mal entdeckt wurde und sich in Rekordzeit ausbreitete, waren es dann wohl weit über 90%.

Ein Sonderfall war Südafrika dennoch nie, auch wenn dies immer wieder behauptet wurde. Zwar ist seine Bevölkerung mit durchschnittlich 26 Jahren jünger als das rapide alternde Deutschland (45 Jahre). Andererseits ist das Land am Kap zwar jung, aber auch ziemlich krank: Südafrika zählt Millionen von Aids- und TB-Kranken – alles Menschen mit schwer kompromittiertem Immunsystem.

Der von früheren Varianten herrührende Immunschutz, aber auch die stete Abschwächung des Virus seit der vor 18 Monaten in Indien entdeckten Delta-Variante dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass die Todesrate bei Omikron am Kap trotz der enorm hohen Infektionszahlen weniger als ein Zehntel der Delta-Welle betrug – und dass das nicht eben herausragende Gesundheitssystem am Kap deshalb auch nie an seine Kapazitätsgrenze stieß. Die Forscher schreiben von zuletzt ähnlichen Todeszahlen der Omikron-Variante wie bei einer schweren Grippewelle vor Covid (rund 10.000 im Jahr in Südafrika).

„Social distancing“ ist in Afrika völlig unmöglich

Wirklich harte Restriktionen hatte es in den südafrikanischen Townships, also den Wohngebieten der Schwarzen, in der Praxis schon deshalb nie gegeben, weil es sie aus sozioökonomischen Gründen nie geben konnte. So teilen sich am Kap mehrere Haushalte in den Wellblechhüttensiedlungen Toilette und Wasserhahn. Anders als der Westen standen Südafrika bzw. Afrika insgesamt bei der Covid-Bekämpfung vielen praktischen Hindernissen gegenüber: Mehr als die Hälfte der Stadtbewohner auf dem Kontinent leben in überfüllten Slums, was ein „social distancing“ völlig unmöglich macht. In Ugandas Hauptstadt Kampala schlafen zum Beispiel 70% der Bewohner eines Haushalts in ein und demselben Raum. Häufiges Händewaschen mit Seife ist schwierig, weil es daheim oft weder Desinfektionsmittel noch fließendes Wasser gibt.

Auch sind die meisten Menschen in Südafrika/Afrika Tagelöhner oder helfen im Familienbetrieb. Wer nicht arbeitet, hat in Afrika abends oft nichts zu essen. Lockdowns verstärken somit nur Armut und Hunger – und haben deshalb oft eine schlimmere Wirkung als das Virus selbst. Auch gibt es in Afrika (mit Ausnahme von Südafrika) fast nirgendwo einen Sozialstaat westlicher Prägung mit seinen Konzepten wie Kurzarbeit oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.

Die prekären Verhältnisse im Alltagsleben bedeuten, dass vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid gewaltig sind und sich von denen auf der industrialisierten Nordhalbkugel grundsätzlich unterscheiden. Das Überleben von rund einer Milliarde Menschen hängt in Afrika davon ab, ob es seinen (bislang kaum am Gemeinwohl interessierten) Regierungen gelingt, den ökonomischen Schaden in einem Kontinent zu minimieren, wo rund 400 Millionen Menschen unter bzw. an der Armutsgrenze von 1,90 $ pro Tag leben.

Weltweit in Erinnerung bleiben wird Südafrika in Zusammenhang mit Covid vor allem wegen der dort Ende November 2021 gemachten Entdeckung der Omikron Variante – die sich schließlich als sogenanntes „Retter-Virus“ erwies und das Ende der Pandemie einläutete.

Südafrika selbst konnte von seinen bahnbrechenden Entdeckungen hingegen kaum profitieren. Im Gegenteil: Die überstürzte Bekanntgabe der Entdeckung des neuen Virus setzte im November 2021 eine verhängnisvolle Kettenreaktion in Gang: Meldungen über angeblich gefährliche Virusmutationen am Kap, die sich später ausnahmslos als falsch erwiesen, verbreiten sich im digitalen Zeitalter schneller als selbst das infektiöseste Virus. Die Folgen waren für Südafrika, aber auch den Kontinent verheerend: Binnen kürzester Zeit kam es damals zu einer weltweite Abschottung.

Südafrika wurde für seine Transparenz bestraft

Besonders ironisch war dabei, dass Südafrika seine zeitweilige Abschottung und Bestrafung ausgerechnet der Expertise seiner Wissenschaftler auf dem Gebiet der Virussequenzierung verdankt – und seiner Bereitschaft, die Ergebnisse sofort an die Weltgesundheitsbehörde (WHO) zu melden. Im Gegensatz dazu ist China in der Vergangenheit bei Pandemien wie etwa Sars, aber auch beim Ausbruch von Corona vor fast zwei Jahren durch Geheimniskrämerei aufgefallen, ohne dafür bestraft zu werden. Erstaunlich auch, dass das Geschehen in Indien nach Entdeckung der gefährlichen Delta-Variante zu Jahresbeginn 2021 erst einmal längere Zeit beobachtet wurde und das Land erst nach vier Wochen ähnlich hart wie Südafrika nach nur 24 Stunden abgeschottet wurde.

Ihre Fähigkeit, Viren schnell zu sequenzieren, haben Südafrikas Wissenschaftler bei der jahrelangen Erforschung der Aids- und Tuberkulose-Epidemie am Kap gewonnen – und profitieren im Fall des Coronavirus davon. So haben sie ihre bewährten Technologien erfolgreich angepasst, was die sonst eher mangelhafte medizinische Infrastruktur in Afrika zum Teil kompensiert. Technisch sei Afrika sicherlich nicht besser auf die Pandemie vorbereitet als der Rest der Welt, sagt Molekularbiologe Christian Happi von der Redeemer’s University in Nigeria. Allerdings habe der Kontinent ein besseres Verständnis für gewisse Krankheiten und sei trotz geringerer Ressourcen für die Bekämpfung von Epidemien zum Teil sogar besser gewappnet.

Auch die Erfahrung mit anderen, weit gefährlicheren Krankheiten wie Ebola dürfte Afrika geholfen haben. Einer von drei Todesfällen beruht hier auf einer infektiösen oder parasitären Krankheit – verglichen mit einem von 50 in Europa. Zudem ist das wärmere Klima ein Vorteil, aber wohl auch, dass 60 Prozent der Afrikaner noch immer auf dem Lande leben.

Entsprechend viel steht für Südafrika und den übrigen Kontinent nun auf dem Spiel. Durch den auf fast allen gesellschaftlichen Feldern angerichteten Schaden gefährdet Corona inzwischen die Zukunft einer Generation, die sich bis 2050 von jetzt 1,3 Milliarden auf 2,6 Milliarden Menschen fast verdoppeln und immensen Druck auf die schon jetzt fragile Infrastruktur des Kontinents ausüben wird. Gegenwärtig deutet vieles auf nur eine langsame Genesung von Covid hin. Der wahre Härtetest, so scheint es. dürfte dem so gebeutelten Kontinent in den nächsten Jahren erst noch bevorstehen.