Die Diffamierung Nawalnys und die Bezichtigung des Westens offenbarte jedoch die tatsächlichen Ängste der russischen Machthaber: 1917 schleuste das Deutsche Reich den russischen Revolutionär in seine Heimat, stattete ihn mit reichlich Geld aus und trug so dazu bei, dass innerhalb kurzer Zeit das gute, alte russische Reich im Orkus der Geschichte verschwand. Die historischen Umstände – ein bankrottiertes, repressives System, eine kriegsmüde, hungrige Bevölkerung, ein dramatisches Wohlstandsgefälle – blendet man im Rückblick gerne aus. So wie beim mehr und mehr verklärenden und verzerrenden Rückblick auf das Ende der Sowjetunion, die irgendwie umgestoßen worden und nicht an ihren inneren Widersprüchen gescheitert sei.