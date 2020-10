Messerstiche, Säure, Speiseöl, Steinwurf. Kunstwerke müssen sehr viel aushalten. Leonardos „Mona Lisa“ trafen im Louvre Porzellangegenstände und Steine, Bilder Albrecht Dürers in der Alten Pinakothek wurden mit Schwefelsäure attackiert, ebenso erging es Rembrandts „Danae“ in der Ermitage. Auf einen Rubens in Zürich wurde ein Brandanschlag verübt, auf Barnett Newmans „Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue“ gingen Faustschläge nieder und so weiter und so weiter.

Gerade berühmte Kunstwerke werden immer wieder zum Ziel von Anschlägen. Zuletzt – am 3. Oktober 2020, dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit – beschädigten Unbekannte im Berliner Pergamonmuseum, im Neuen Museum und in der Alten Nationalgalerie fast 70 Objekte durch Aufbringen einer öligen Flüssigkeit. Die Öffentlichkeit erfuhr erst Wochen später davon.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ