Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für Die Zeit und andere Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist „Trump Party – Der Weiße Wahn“.

Hängt die Präsidentschaftswahl in Amerika von einem Mormonen ab? Den Muslimen? Den Mexikanischstämmigen? Den Exilkubanern? In den USA spielt der ethnische und religiöse Hintergrund der Wähler stets eine große Rolle. Während Weiße, deren Vorfahren aus dem protestantischen Nordeuropa stammen, den Republikaner zuneigen, wählen Afro-Amerikaner, Latinos, Ureinwohner, Juden und andere Minderheiten eher demokratisch. Auch die heterogene Gruppe der Asiaten neigt in dieser Wahl den Demokraten zu. Das Gleiche gilt für Muslime, die zu den Zeiten von Ronald Reagan und George Bush Senior noch mehrheitlich republikanisch wählten. Nun haben in den vergangenen Wochen muslimische Gemeinden in umkämpften Staaten wie Ohio und Florida so viele Mitglieder wie möglich registriert, um Donald Trump zu verhindern.

Die Wildcard aus Utah

Eine „Wildcard“, die sich entscheidend auf die Wahlen auswirken könnte ist Evan McMullin. Er ist ein früherer CIA-Offizier und Mormone. McMullin kandidiert gegen Trump als Unabhängiger. Dabei ist McMullin eigentlich konservativ. Er mag Clinton nicht, die er für korrupt hält, Trump aber auch nicht. Letzterer zerreiße mit seinen rassistischen Sprüchen das Land und sei eine Gefahr, sagt McMullin. Eigentlich war Utah immer eine Bastion der Republikaner, denn die Mormonen – die in dem entlegenen Staat am Rande der Rocky Mountains die Mehrheit stellen – sind erzkonservativ. Sie sind zum Beispiel strikt gegen die Homosexuellen-Ehe. Trump allerdings lehnen sie ab, wegen seinen sexistischen Bemerkungen gegenüber Frauen, und weil er gegen Minderheiten hetzt.

Schließlich sind die Mormonen auch eine Minderheit. Utahs Gouverneur Gary Herbert bezeichnete Trump als „beleidigend und abstoßend“. Die kircheneigene Zeitung Deseret News rief dazu auf, gegen Trump zu stimmen. Mitt Romney, der Mormone, der 2012 gegen Barack Obama kandidierte, nannte Trump „falsch“ und einen „Gauner“. Selbst Glenn Beck, ein früherer Star des konservativen Fernsehsenders Fox News, sprach sich gegen Trump aus.

Da McMullin spät angetreten ist, steht er nur in elf Staaten auf dem Wahlzettel. In Utah aber hat er einen Heimvorteil. Wenn er hier die relative Mehrheit holen würde, bekäme er alle sechs Stimmen des Electoral College, die das Wahlmännergremium in Utah hat. Das könnte bei einer knappen Wahl Trump und Clinton den Sieg verhageln. Der siegreiche Kandidat muss nämlich insgesamt 270 Wahlmänner auf sich vereinen. Es gibt sogar Spekulationen, wonach McMullin Präsident werden könnte. Denn wenn weder Trump noch Clinton die 270 Stimmen erhielten, gäbe es keine Nachwahl, der Kongress würde zwischen den drei führenden Kandidaten entscheiden. Dass dies passiert, ist allerdings ebenso wahrscheinlich wie ein Asteroideneinschlag ins Weiße Haus am Wahlabend.

Das Land ist gespalten

Die McMullin-Kandidatur zeigt nicht nur, wie gespalten das Land ist, sondern auch, wie sehr sich politische Ausrichtung entlang der Stammeszugehörigkeit orientiert. Dass die Republikaner die alteingesessenen Amerikaner vertreten, die Demokraten hingegen die Neuankömmlinge, ist Tradition. Schon Andrew Jackson, der erste Präsident der Demokraten, verstand sich als Interessenvertreter derer, die um 1830 frisch vom Boot kamen, überwiegend aus Schottland. Und noch heute übernehmen in New York, Los Angeles und Chicago immer neue Einwandergruppen den politischen Staffelstab – erst die Iren, dann die Italiener und die Juden, bald die Latinos. Das heißt: je mehr Einwanderer zuziehen, desto besser geht es den Demokraten.

Das macht auch die Großstädte, die ethnisch diverser sind als ländliche Gegenden oder Suburbs, zu Bastionen der Demokraten. In Swing States wie Pennsylvania und Ohio wird Clinton wohl die Großstädte Philadelphia und Cleveland gewinnen, wo die Weißen in der Minderheit sind. Bei Afro-Amerikanern liegt Trump sogar nur im einstelligen Bereich. Die Kleinstädte aber gehen wohl an Trump. Ähnlich sieht es im Staat New York aus, mit der multiethnischen Großstadt New York City und den ländlichen, weißen Refugien der Republikaner auf Long Island. Dass die Weißen dort Trump zuneigen, sei letztlich „Rassismus“, meint Steven Romalewski, der im Auftrag der City University in New York eine Studie veröffentlichte. „Viele Weiße haben das Gefühl, dass Schwarze und Latinos von ihren Steuergeldern leben, und Trump bedient diesen Neid. Deshalb wählen sie ihn.“

Nur 15 Prozent der Latinos für Trump

Doch letztlich wird wohl zum ersten Mal in der Geschichte der USA den Latinos eine entscheidende Rolle zukommen. Es sind 55 Millionen von insgesamt 330 Millionen Amerikanern. Trump vereint nur etwa 15 Prozent der Latino-Stimmen auf sich, kein Wunder, denn die von ihm propagierte Mauer zwischen den USA und Mexiko ist bei ihnen alles andere als populär. Vor allem Mexikaner stellen in manchen Staaten die Mehrheit oder eine starke Minderheit der Bevölkerung – in Kalifornien und New Mexico sind es rund die Hälfte, rund 40 Prozent in Texas oder Arizona. Clinton dürfte Kalifornien gewinnen und hat auch in New Mexiko und Arizona gute Karten.

In Florida, mit 29 Wahlmännern der wichtigste Swing State der USA, führt Clinton in den Umfragen hauchdünn. Hier ist bereits ein Viertel der Bevölkerung lateinamerikanischer Abstammung. Darunter sind zwar viele Exilkubaner, die lange den Republikanern verbunden waren. Heute aber lässt das nach, insbesondere unter jüngeren Wählern. In Florida sollen mehr als doppelt so viele Latinos in der Frühwahl ihre Stimme abgegeben haben wie vor vier Jahren. Das dürfte Hillary Clinton freuen.

Bei den jüdischen Wählern in Florida, ebenfalls eine substanzielle Minderheit, führt Clinton mit einer satten Mehrheit von zwei Dritteln. Und seit Trump Werbespots mit antisemitischen Untertönen schaltet, in denen er eine globale Elite von Juden wie der Investor George Soros, Janet Yellen, Chefin der Zentralbank, und Goldmann-Sachs-Chef Lloyd Blankfein für den Niedergang der amerikanischen Arbeiterklasse verantwortlich macht, hat Clinton diesen Vorsprung noch ausgebaut.

Umfragen nicht zuverlässig

Aber woher wissen die Wahlforscher überhaupt, wer welcher ethnischen Gruppe angehört? Immerhin werden die Umfragen per Telefon erhoben. „Die rufen nicht per Zufall an, die stellen ausgewogene Gruppen zusammen, deren Daten sie mit offiziellen Verzeichnissen und kommerziellen Datenbanken abgleichen“, sagt Steven Romalewski von der City-Universität. Doch die Zuverlässigkeit der Ergebnisse ist zweifelhaft. Inzwischen lassen sich nur noch zehn Prozent der Amerikaner dazu bewegen, etwas zu ihrem Wahlverhalten zu sagen – in den besten Zeiten waren es noch mehr als 60 Prozent. Die Umfragen sind zudem zugunsten von Leuten verzerrt, die einen Festnetzanschluss haben – vorwiegend ältere Menschen –, während jüngere Leute oft nur über Handys verfügen, die nicht gelistet sind. „Es wird immer schwieriger, robuste Umfrage-Ergebnisse zu erzielen“, räumt Romalewski ein. Dazu könnte noch ein „Trump-Effekt“ kommen: Es gebe Wähler, die für Trump stimmen, das aber nicht zugeben wollen. So wird die Wahl doch noch bis zum Ende spannend bleiben.

