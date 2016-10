So erreichen Sie Eva C. Schweitzer:

Eva C. Schweitzer arbeitet als freie Journalistin für Die Zeit und andere Zeitungen in New York und Berlin. Ihr neuestes Buch ist „Trump Party – Der Weiße Wahn“.

Eine Präsidentschaftsdebatte mit einem Cliffhanger, das ist neu. Werde Donald Trump es akzeptieren, falls er verlieren sollte, fragte Chris Wallace, Moderator der dritten Präsidentschaftsdebatte, die am Mittwochabend in Las Vegas stattfand. „Das überlege ich mir noch“, sagte Trump, und, auf die halb erstaunte, halb entsetzte Nachfrage des Fox-News-Anchors: „Ich mache es spannend bis zur Wahl.“

Denn diese Wahl, so spekulierte der Kandidat der Republikaner vor laufender Kamera, sei „rigged“, manipuliert. Daraufhin bemerkte Hillary Clinton, die demokratische Kandidatin, dass Trump offenbar alles für manipuliert halte, sogar die Emmys, den Fernsehpreis, den er für seine Reality-TV-Show „The Apprentice“ nicht bekommen habe. Darauf Trump, in beleidigtem Grundton: „Und den hätte ich auch bekommen sollen!“

Clinton stark wie nie

Die dritte Debatte drehte sich über weite Strecken um Immigration, Freihandel und Außenpolitik, aber auch um Abtreibung, Waffenrechte und die künftige Besetzung des Supreme Court, des obersten Verfassungsgerichts. Clinton war stark wie nie zuvor: auf den Punkt, energisch, überzeugend, und von einer Schlagfertigkeit, die man bisher nicht von ihr kannte. Damit gewann sie die Debatte, zuletzt murmelte Trump in sein Mikro, sie sei eine „gemeine, gemeine“ Frau.

Als Trump sein „wunderschönes Hotel“ in Las Vegas erwähnte, warf sie ein, das sei mit „chinesischem Importstahl“ erbaut. Als er die Clinton Foundation erwähnte, erwiderte sie, die Trump Stiftung habe bisher allenfalls ein lebensgroßes Bild ihres Gründers angekauft und einen Rechtsstreit um Trumps Club „Mar-A-Lago“ bezahlt. Sie habe für Frauenrechte gekämpft, während Trump die Miss Universe beleidigt habe. Und sie sei dabei gewesen, wie Osama bin Laden zur Strecke gebracht wurde, während Trump die Show „Celebrity Apprentice“ produziert habe. Sie warf Trump auch vor, eine Marionette von Russlands Präsident Wladimir Putin zu sein, dem er erlaube, in der amerikanischen Politik mitzumischen. Trump wiederum hielt Clinton vor, mit der von ihr ins Gespräch gebrachten „No-Fly-Zone“ in Syrien provoziere sie einen Krieg gegen die Russen.

Neue E-Mails gehackt

Während die Kandidaten im Fernsehen debattieren, läuft im Hintergrund weiter eine Schlammschlacht. Wikileaks-Aktivist Julian Assange, der seit Jahren in der ekuadorischen Botschaft in London festsitzt, hat in den vergangenen Tagen unzählige gehackte E-Mails veröffentlicht, vornehmlich von Clintons Kampagnenchef John Podesta, die die Kandidatin diskreditieren sollen. Den E-Mails zufolge versicherte Clinton etwa einer Runde von Goldman-Sachs-Bankern, sie trügen an der Bankenkrise von 2008 nicht so richtig Schuld. Sie verteidigte auch hinter verschlossenen Türen das transatlantische TTIP-Abkommen, von dem sie sich öffentlich distanziert hat und das Trump ablehnt. Sie schwärmte vor Bankern in Brasilien von einem gemeinsamen Markt mit offenen Grenzen und offenem Handel. Überhaupt: In diesen E-Mails spricht sie von einer privaten und einer öffentlichen Hillary, eben genau das, was ihre Gegner ihr immer vorwerfen zu sein.

Trump hingegen punktete bei seinen Fans mit seiner Mauer zu Mexiko und generell einer Politik der Isolation und Rückbesinnung auf Amerika. So kündigte er in der Debatte zum wiederholten Mal an, andere Länder, auch Deutschland, müssten mehr für ihre Verteidigung tun und den USA gegebenenfalls dafür mehr bezahlen. Doch auch über ihn steht in den Wikileaks-E-Mails wenig Schmeichelhaftes: Trump sei der Wunschkandidat des Clinton-Wahlkampfteams, weil man ihn am leichtesten schlagen könne, heißt es dort.

Clinton wurde diesen E-Mails zufolge auch darüber informiert, dass die Regierungen von Saudi-Arabien und Katar die Terrorgruppe IS unterstützten. Auch das hielt Trump ihr in der Debatte vor. Die USA hätten nie aus dem Irak abziehen und ihn den Islamisten überlassen sollen, auch wenn die Verträge noch unter George W. Bush ausgehandelt wurden. Nun breiteten sich Islamisten und iranische Kräfte im Irak aus. Kurz, Trump stellte Clinton als nützliche Idiotin der Islamisten dar, während sie Trump für ein Werkzeug Putins hält.

Medien üben Selbstkritik

Aber was denken die amerikanischen Wähler? Nate Silver, ein Statistiker, der sich bereits bei der vergangenen Wahl einen Namen gemacht hat, erklärte nach der Debatte in der Late Night Show mit Steven Colbert, Trump habe sieben Prozentpunkte verloren, insbesondere in traditionellen republikanischen Staaten wie Texas oder Arizona, wobei er in den wahlentscheidenden „Swing States“ wie Ohio oder Pennsylvania noch gute Chancen gegen Clinton habe. Allerdings lag Silver bei den Vorwahlen falsch, was Trump und seine Quoten betraf.

Neben der eigentlichen Debatte findet auch eine Mediendebatte über die Wahl statt, in der viel Selbstkritik geübt wird. Die amerikanischen Medien, die vor allem an den Küsten stark sind, haben den Siegeszug von Trump so wenig vorausgesehen wie die Statistiker. „Trump hat eben schneller gelogen, als wir factchecken konnten“, sagt Todd Gitlin von der Columbia School of Journalism, die kurz vor der Fernsehdebatte eine Diskussion veranstaltet hat. Liz Spayd, Betriebskritikerin der New York Times, die ebenfalls auf dem Podium saß, fand gar, die „Eliten der Küsten“ hätten total versagt. Sie hätten die Bedürfnisse der Menschen auf dem Land, den „Flyover States“, nicht wahrgenommen, sondern nur für die liberalen Ostküstenwähler geschrieben.

Das könnte mit Trump vielleicht anders werden. Nur Minuten nach der TV-Debatte ging er selber auf Sendung – auf Facebook. Er postete ein Video, in dem er erklärte, er wolle künftig eine Alternative zu den „Sendeanstalten des Mainstream“ bieten. Wer dessen Vorurteile und pro-Clinton-Gehabe ebenfalls satt habe, solle sich bei Trump einklinken. Gutes Reality TV wird es allemal sein.