The New Yorker

„Die Wahl von Donald Trump zur Präsidentschaft ist nichts anderes als eine Tragödie für die amerikanische Republik, eine Tragödie für die Verfassung und ein (...) kränkendes Ereignis in der Geschichte der Vereinigten Staaten und der liberalen Demokratie (...) Es ist unmöglich, auf diesen Moment mit wenigerer Abscheu und tieferer Besorgnis zu reagieren.“



La Stampa (Italien)

„Es ist ein Hurrikan der Unzufriedenheit, der aus der Mitte der Nation schlägt. Donald Trump erobert die Staaten des Mittleren Westens, die vorher Barack Obama für sich gewonnen hatte. Millionen arme und unzufriedene Familien haben sich entschieden, die politischen Dynastien der vergangenen 30 Jahre aus Washington zu vertreiben: die Bushs und die Clintons.“

Tages-Anzeiger (Schweiz)

„Hat die Welt, hat Europa oder die Schweiz etwas zu befürchten, wenn der Egomane aus New York die Kontrolle über die Atomwaffen erhält? Nicht unbedingt, es kann auch besser werden. Außenpolitisch will Trump Abschied nehmen vom Konzept des globalen Weltpolizisten. Ein Konzept, das den USA Milliardenkosten und ein Heer von Kriegsveteranen bescherte. Kriegshelden, die erst noch, entgegen der offiziellen Verehrung, miserabel behandelt werden und zu Hunderttausenden auf der Straße landen. Waren denn die außenpolitischen Interventionen der Amerikaner der letzten 30 Jahre wenigstens ein Erfolg? Nein, Haiti ist heute ein gescheiterter Staat, Afghanistan, Somalia und der Irak ebenso. Syrien und Libyen, wo Obama halbherzig eingegriffen hat, geht es nicht besser. Kosovo und Bosnien sind korrupte Gebilde am Tropf der EU, und in der Ukraine hat das forsche Vorgehen im Verbund mit der EU fast zu einem offenen Krieg geführt.“

T24 (Online-Zeitung, Türkei)

„Wie konnte ein Frauenfeind, ein Rassist, ein Antisemit, der die Schwarzen faul nennt, Mexikaner pauschal zu Vergewaltigern erklärt, Muslime zu Islamterroristen macht, der die Handelsbarrieren höher ziehen will und mit dem Nationalismus spielt, den die demokratischen Werte nicht interessieren, 45. Präsident der Vereinigten Staaten werden? Es ist unfassbar. Der Alptraum Trump ist wahr geworden. Nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt."

Times of India

„Während der Kampagne verwies Trump auf Indien in mehrfacher Hinsicht: Als ein Land, das schnell wuchs, das amerikanische Arbeitsplätze gestohlen hat und das Ziel für Terroristen war. Zu Beginn seiner Kampagne erklärte er, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Narendra Modi. Indien wird genau beobachten, wie Trump sich tatsächlich mit der Welt befassen wird. (...) Trump hat sich nicht wirklich auf China konzentriert, was Amerikas größte strategische Herausforderung ist. Aber seine Ermahnung an Südkorea und Japan, sich gegenüber China zu bewaffnen, ist bedeutend für Indien. Es ist bekannt, dass sowohl Japan als auch Südkorea sehr schnell zu Großmächten werden könnten, was zu einem multipolaren Asien führen könnte.“

Aftonbladet (Schweden)

„Trump hat freie Medien angegriffen, unabhängige Richter infrage gestellt und gedroht, seine Gegenkandidatin ins Gefängnis zu werfen. Das sind Methoden, die wir mit Diktaturen und autoritären Staaten verbinden – nicht mit den USA und der westlichen Welt. Und Trumps Bewegung liegt in der Nähe von Parteien wie den Schwedendemokraten und dem europäischen Rechtspopulismus. Das verheißt nichts Gutes.“

The Globe and Mail (Kanada)

„Eine hoch qualifizierte Frau kam in die Nähe des Weißen Hauses und ein Mann, der sich über das Begrapschen von Frauen ohne deren Zustimmung rühmte, dessen Kampagne auf Rassismus und Schwarzmalerei baute, schlenderte vorbei und schlägt die Tür vor ihrem (Hillary Clintons) Gesicht zu. Bei ihrer Rede zur Wahlniederlage am nächsten Tag riss sich Hillary Clinton zusammen und klang wie eine Therapeutin, die ihre weinende Menge tröstete. Noch mehr zu ringen ist damit: Nach CNN stimmten 53 Prozent der weißen Frauen für Trump. Natürlich ging die Wahl über das Geschlecht hinaus. Viele Amerikaner stimmten gegen den Status quo, sie gaben ihre Stimmzettel mit Wut ab. Die Zeiten haben sich geändert, in denen Tyrannen nicht gewinnen.“

Le Figaro (Frankreich)

„Es ist ein Orkan, der alles mit sich reißt. Die Berechnungen der Demoskopen, die Vorhersagen der Experten. Den Komfort der intellektuellen Eliten und die Gewissheiten der Geschäftswelt. Die Selbstgefälligkeit der Politiker und die Arroganz der Medien. Eine gewaltige Welle, deren Brutalität einem den Atem raubt. Ein Erdrutsch, verblüffend in seiner Schockwelle, der auch unsere Küsten nicht verschont. Überall im Westen sind die Menschen wütend. Wir haben uns dafür entschieden, das nicht zu sehen. Seit dem Sieg von Donald Trump können wir nicht mehr so tun, als sei alles gut.“

Le Monde (Frankreich)

„Die Wahl von Donald Trump markiert einen gewaltigen Umbruch, einen Jahrestag für die westlichen Demokratien. Wie der Fall der Mauer von Berlin, wie der 11. September, eröffnet dieses Ereignis eine neue Welt, von der man noch kaum die Konturen erahnen kann. Aber von der man schon jetzt eines sicher weiß: In dieser Welt wird alles, was einmal als unmöglich oder unrealistisch galt, von nun an vorstellbar sein.“

The Times (Großbritannien)

„Die Mängel von Donald Trump sind so groß, dass europäische Beobachter völlig unterschätzt haben, dass die Mängel von Hillary Clinton mindestens ebenso groß sind. Trump war wegen seines Benehmens stark angeschlagen, doch die Menschen vertrauten Clinton nicht.“

The Guardian (Großbritannien)

„Trumps Sieg bedeutet Unsicherheit hinsichtlich Amerikas künftiger Strategie in einer Welt, die sich lange auf die Stabilität der Vereinigten Staaten verlassen hat. Trumps Fähigkeit zur Destabilisierung ist nahezu grenzenlos. Auf allen Gebieten seiner Politik - Verteidigung, Diplomatie, Sicherheit, Umwelt und Handel - kann er die Lage der Welt verschlechtern. Die Amerikaner haben in dieser Woche (mit Trumps Wahl) etwas sehr Gefährliches gemacht. Wir alle sehen deshalb dunklen, unsicheren und angstvollen Zeiten entgegen.“

Kommersant (Russland)

„Es spricht alles dafür, dass sich der 45. US-Präsident von allen vorhergehenden Staatschefs des Landes radikal unterscheiden wird. Allerdings wäre dies auch eine neue Chance für eine Wiederherstellung der Beziehungen mit Russland. Die Wahl hat Trump im Alleingang gewonnen, ohne seine Partei. Im Weißen Haus wird er aber gezwungen sein, sich als Teamplayer zu erweisen - wenn auch als Mannschaftskapitän.“

Der Standard (Österreich)

„Man wird sich daran gewöhnen müssen: Donald Trump ist US-Präsident. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass der mächtigste Mann der Welt ein Mensch ist, der pöbelt und lügt, Minderheiten beleidigt und Frauen nicht nur verbal attackiert. Dass eine deutsche Kanzlerin einen US-Präsidenten ermahnt, westliche Werte einzuhalten und die Würde des Menschen zu achten, spricht für sich. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass unsere Welt eine andere sein wird, wenn der Milliardär mit seiner Familie ins Weiße Haus einzieht. Denn es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, wenn Trump auch nur einen Teil seiner Ankündigungen umsetzt.“

Sme (Slowakei)

„Das ist das Ende der Welt, wie wir sie bisher kannten. Die Geschichte, die wir in den letzten Jahrzehnten lebten, ist zu Ende: Eine Geschichte, die zumindest vortäuschte, dass die Menschen qualifizierte Regierungen wollen und deshalb auch bereit sind, Entscheidungen zu treffen, die zunächst schmerzhaft und unangenehm sein können, aber im Endeffekt klug sind. Oder sagen wir es noch einfacher: Es geht die große Geschichte zu Ende, in der banale menschliche Anständigkeit und das gewöhnliche Gute noch irgendeine Rolle spielten.“

Lidove noviny (Tschechien)

„Wenn man unabhängige und sachlich informierende Medien zu den Grundpfeilern einer Demokratie zählt, dann wirft die zurückliegende US-Wahlkampagne ernste Fragen auf. In Russland folgen die Medien politischen Aufträgen und unterliegen Druck und Zensur. Die meistgesehenen US-Nachrichtensender Fox News und CNN haben sich indes ganz freiwillig zu Geiseln Donald Trumps gemacht. Dessen Show zog bei den Zuschauern, die Gewinne gingen nach oben, die übrigen Kandidaten aber unter.“