Der Schriftsteller Martin Mosebach hat die Twitter-Aktivitäten von Papst Franziskus kritisiert. In der neuen Ausgabe des Cicero sagt er: „Ich erlaube mir, das nicht so gut zu finden, weil diese Twitter-Form keine komplexen Gedanken erlaubt.“ Mosebach zufolge sollte ein Papst „nicht in Interjektionen sprechen.“ Der Pontifex sei Gesetzgeber der Kirche und müsse als solcher „die ganze Fülle ihrer Lehre und Tradition darstellen.“ Es brauche, so Mosebach, „auch eine Instanz, die nicht wie aus der Pistole geschossen kommentiert, eine Instanz, die die Dinge ruhen lässt, bis sie sich in das große Bild einordnen.“ Für spontane und direkte Antworten gebe es weltweit Hunderttausende Priester.

