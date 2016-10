Dass dieses Jahr Geschichte schreibt: Wer spürt es nicht? Dass da etwas zu Ende ging und etwas beginnt, von dem wir nur wissen, dass es kommen wird: Wer mag es bezweifeln? 2016 ist das Jahr einer umfassenden Elitendämmerung. Da ging an einem Ermüdungsbruch das Band entzwei, das jene, die die Gesellschaft bilden, den Souverän, das Volk, an jene anderen band, die Öffentlichkeit herstellen und Stellvertretung organisieren. Die Empirie zur Elitendämmerung lieferte nun der Freiheitsindex Deutschland 2016: Noch nie seit 1990 stimmten weniger Befragte der These zu, man könne in Deutschland seine politische Meinung frei äußern. Von 78 auf 57 Prozent fiel die Zustimmung zum Fundamentalsatz jeder freiheitlichen Republik.

Ja, das ist noch immer eine stattliche Mehrheit. Der Trend aber ist nach unten gerichtet und hat sich beschleunigt. Allein binnen Jahresfrist sank die Zustimmung um 12 Prozentpunkte. Parallel nach oben schoss die Menge derer, die erklärten, man müsse mit seinen politischen Ansichten „besser vorsichtig sein“. Sie macht nun 28 Prozent aus. Ulrike Ackermann vom Heidelberger John Stuart Mills Institut für Freiheitsforschung, das den Freiheitsindex herausgibt, schreibt hierzu: „Diese Entwicklung ist ernst zu nehmen. Sie deutet auf ein zunehmend gespanntes Klima in der öffentlichen Diskussion hin, das sich bereits in den Jahren zuvor angekündigt hatte.“

Grundlagen des Zusammenlebens erodieren

Der Befund lässt sich zuspitzen: Die Grundlagen unseres republikanischen Zusammenlebens erodieren. Öffentlicher Geist verflüchtigt sich in getuschelte Meinungen. Das Zur-Seite-Sprechen ersetzt die offene Rede, aus Argumenten werden Anklageschriften, Pro und Contra wird zu Gut oder Böse. Die Dauermoralisierung des Diskurses folgt der Naturalisierung der Politik auf den Fuß, Schein- und Schaugefechte inbegriffen. Überkommene Eliten und hergebrachte Menge begegnen einander im Abwenden. Die menschenleere Treppe, auf deren Absätzen es sich drängelt, ist Sinnbild unserer Zeit.

Eine freie Gesellschaft, ergänzt Ackermann, „muss auch von der Mehrheit abweichende, für aufgeklärte Menschen möglicherweise sogar schwer erträgliche Meinungen aushalten. Tut sie dies nicht, führt das auf Dauer nicht dazu, dass die abweichenden Meinungen verschwinden, sondern dass das freiheitliche Gesellschaftssystem bei denen, die die abweichenden Meinungen vertreten, an Glaubwürdigkeit verliert.“ Ebendiese Glaubwürdigkeitskrise verstärkt die Elitendämmerung. Tabuisierung, Platzverweis und Empörungsspektakel sind keine geeigneten Mittel, ihr entgegenzuwirken. Die parallele Erkenntnis, wonach die Zahl derer, die Gleichheit für wichtiger halten als Freiheit, mit 44 Prozent auf den zweithöchsten Stand seit 1998 geschnellt ist, beruhigt nicht, im Gegenteil: Da vollzieht der Bürger jene Untertanwerdung nach, die ihm von den Zeremonienmeistern des äußeren Lebens ins Innere gespiegelt wird.

Keine Aussicht auf Rückgewinnung der Wirklichkeit

All das geschieht zur selben Zeit am selben Ort: Die freie Rede wird esoterisch, die egalitären Zumutungen wachsen. Zentrale westliche Freiheiten werden einerseits von den Menschen des Westens beschnitten, andererseits von radikalislamischer Seite abgeräumt. Ulrike Ackermann sagt dazu: „Auch in der multikulturellen Verherrlichung fremder Kulturen, dem Lobgesang auf das Ursprüngliche, Unverdorbene (…), schwingt ein antiliberales und antiwestliches Ressentiment mit.“ Im Ringen zwischen den Freiheitsfeinden zweifacher Herkunft und den Freiheitsverteidigern wird der Glaube an die gute Sache nicht helfen. Fatalerweise sind die Zeichen schwach und diffus, die auf eine Rückgewinnung der Wirklichkeit deuten.

Wohl aber stand in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ wenige Tage nach der Veröffentlichung des Freiheitsindex‘ zu lesen, dass an Frankreichs mittleren Schulen das christliche Mittelalter zum Wahlfach abgestuft, der Islam hingegen zum Pflichtstoff aufgewertet worden sei.