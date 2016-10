Bekannt wurde Dieter Hallervorden Mitte der siebziger Jahre als Ulknudel Didi in der Fernseh-Serie „Nonstop Nonsens“. Mit einem halben Dutzend „Didi“-Filmen brachte er den Slapstick erfolgreich auf die Leinwand. Doch Hallervorden kann nicht nur den Kasper, als politischer Kabarettist stand er auf der Bühne der „Wühlmäuse“ und machte die „Spottschau“ bei Sat1. Seine schauspielerischen Qualitäten stellte er mit abgründigen Rollen in „Der Springteufel“ und dem „Millionenspiel“ unter Beweis. Als Charakterdarsteller präsentierte sich die Comedy-Legende in „Sein letztes Rennen“, wofür er den Deutschen Filmpreis erhielt. Zum großen Coup geriet die Tragikomödie „Honig im Kopf“ von und mit Til Schweiger. Der dreht demnächst das Hollywood-Remake des Films, in dem Michael Douglas die Rolle des dementen Rentners übernehmen wird. Hallervorden gibt derweil in „Ostfriesisch für Anfänger“ den störrischen Provinzler, der sich nur langsam mit einer Gruppe Flüchtlingen anfreundet.

Herr Hallervorden, dem Alzheimer-Patienten folgt hier nun der Ostfriese – haben Sie auf Ihre alten Tage Gefallen daran gefunden, sich neu zu erfinden? Gerade weil Sie früher gerne in die Ulknudel-Schublade gesteckt wurden?

Hallervorden: Das haben Sie eigentlich ganz gut erkannt! Mir ist es schon wichtig, dass ich einmal andere Farben und Facetten von mir zeigen kann. Hinzu kam, dass mich dieses Drehbuch sehr überzeugt hat, weil es sehr gut in unsere aktuellen Zeiten der Völkerwanderungen passt.

Endlich eine Komödie zum Thema Flüchtlinge?

Ja, aber nicht nur. Es geht in „Ostfriesisch für Anfänger“ nicht einfach nur um Flüchtlinge. Sondern es geht um innere Werte, um Freundschaft sowie die Möglichkeit, auch in höherem Alter zu neuen Einsichten gelangen zu können und alte Denkweisen, etwa die Angst vor allem Fremden, neu zu überprüfen.

Wie beurteilen Sie das Handeln der Kanzlerin?

Ich gehöre zu denen, die diese Willkommensgeste von Angela Merkel sehr hoch geschätzt haben. Das ist ein Bild von Deutschland, was sich deutlich von dem unterscheidet, wofür wir noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg in aller Welt standen.

Wie Jan Böhmermann haben Sie mit einem Satiresong gegen türkischen Staatspräsidenten Erdogan protestiert. Ist das die Rückkehr zu Ihren Kabarett-Zeiten?

Durch meine Theatertätigkeit war ich lange Zeit aus dem Satirebereich weg. Jetzt wollte ich mich mal wieder zurückmelden, um zu zeigen, dass diese Leidenschaft nach wie vor besteht. Wobei ich ja nicht nur ein Lied über Erdogan gemacht habe, sondern auch über VW oder über meinen achtzigsten Geburtstag. Es macht mir Spaß, damit Flagge zu zeigen

Die meisten Menschen sind mit 80 im Ruhestand – ist Aufhören für Sie kein Thema?

Mein Beruf ist ja aus einer gewissen Leidenschaft heraus entstanden. Und Leidenschaften lassen sich nicht einfach ausschalten. Mir bereitet die Arbeit noch großes Vergnügen. Solange mich die Beine noch alleine auf die Bühne tragen, der Kopf noch mitmacht und die Zuschauer mich sehen wollen, werde ich nicht aufhören. Ruhestand ist für mich eher ein Schimpfwort. Ich bevorzuge den Unruhestand.

Was ist für Sie die wichtigste Qualität eines Schauspielers?

Wichtig ist eine professionelle Einstellung. Das Publikum hat bezahlt, da ist man verpflichtet, eine gute Leistung abzuliefern, ganz egal, wie die eigene Stimmungslage momentan auch sein mag. Ganz entscheidend ist zudem der Fleiß – der ist die Grundvoraussetzung, um in diesem Beruf wirklich Erfolg zu haben.

Sie sprechen in „Ostfriesich für Anfänger“ fließend Plattdeutsch, wie fleißig mussten Sie den Dialekt erlernen?

Das Plattdeutsch war schon eine ziemliche Herausforderung, aber die wollte ich einfach gerne meistern. Nach zehn Tagen intensiven Paukens mit einer Lehrerin hatte ich diesen Dialekt der Ostfriesen dann schließlich recht gut im Griff.

Sie haben schon grandiose Psychopathen gespielt, ob in „Der Springteufel“ oder dem „Millionenspiel“. Trauen Sie sich jede Rolle zu?

Dazu müsste ich das Drehbuch kennen. Wenn das in der Gänze gut ausgedacht und geschrieben ist, dann würde ich auch grenzwertige Figuren übernehmen. Wenn mir eine Geschichte gut gefällt, hätte ich auch überhaupt keine Probleme, eine kleine Rolle zu spielen.

Wie kommt man als Komiker im Alltag zurecht? Wurden Sie beim Elternabend überhaupt ernst genommen?

Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Menschen erzogen sind und welche Sensibilität sie haben. In der Regel war es so, dass ich beim ersten Mal schon beäugt wurde. Aber als ich dann meine Fragen gestellt habe, war denen schnell klar: Das ist ein Mensch wie du und ich. Die Prominenz wurde beim Elternabend nie zum Problem.

Und wenn Sie im Supermarkt einkaufen? Kann man ausblenden, dass ständig über einen getuschelt wird?

Die Menschen begegnen mir meist mit einem gewissen Respekt. Mit Lob und Anerkennung. Wenn ich freundlich angesprochen werde, fällt es mir auch leicht, freundlich zurück zu grüßen.

Gibt es eine Szene, auf die Sie in Ihrer Karriere am meisten stolz sind?

Ganz gut gelungen ist mir die Szene aus „Honig im Kopf“, in der ich merke, dass mein Kopf es nicht mehr hergibt, jenen Brief zu schreiben, den ich meiner Enkelin schreiben wollte. Das hätte ich vielleicht ein bisschen anders geschnitten, aber es hat anscheinend ja auch so gereicht.

Mit welchen Gefühlen erleben Sie es, dass im US-Remake von Honig im Kopf nun Michael Douglas Ihre Rolle spielen wird?

Michael Douglas hat den Film gesehen und mir einen schönen Gruß ausrichten lassen. Er fand die Darstellung sehr gut. Ich kann Til Schweiger für sein Remake jetzt nur die Daumen drücken. Für ihn bedeutet das einen riesigen Sprung und ich hoffe, dass er in Amerika damit eine große Anerkennung findet.

Wenn Sie im Fernsehen zufällig auf eine Wiederholung Ihrer alten Filme stoßen, schalten Sie weg oder bleiben Sie dran?

Ehrlich gesagt, sehe ich mich jetzt nicht so gerne. Ich versuche meine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Wenn ein Film fertig ist und die Premiere gelaufen, dann ist das für mich erledigt. Mehr als einmal muss ich mir einen Film nicht anschauen. Mich selbst zu beweihräuchern, das liegt mir nicht besonders.

Sie sind Besitzer einer eigenen Insel vor der französischen Küste. Wie verbringen Sie dort die Zeit?

Ich bin leidenschaftlicher Hobby-Gärtner und kann mit dieser Arbeit am besten entspannen und meine Batterien wieder aufladen. Auf der Insel lege ich stundenlang neue Beete an oder kümmere mich um die Blumen – es wird also nie langweilig.