Was die Intellektuellen schon immer mit am besten konnten, war die Selbstbezichtigung und -zerfleischung. Und so fühlte auch ich mich zunächst ertappt, als ich Alexander Graus Text „Der Kulturkampf von oben“ las. „Man hat ein Netflix-Abo, konsumiert mit Kennermiene den neuesten amerikanischen Serienhype im Original, bucht bei Airbnb und liest den New Yorker“ – mit diesen Worten hat Grau, nun ja, genau meine Lebenswelt beschrieben. Doch kurz danach, dachte ich, Moment mal: Warum muss ich mich dafür entschuldigen? Was wäre denn die Alternative? Soll ich weiterhin in anonymen Hotels übernachten, anstatt über Airbnb Städte viel lebensnaher zu erleben? Mir jetzt RTL 2-Bügelfernsehen reinziehen, anstatt die besten Fernsehserien, die es vielleicht je gab? Das Abo des großartigen Magazins kündigen und am Morgen die Bild-Zeitung kaufen? Und all das, damit ich von meiner abgehobenen Welt in die der „Zurückgebliebenen“, über die ich, laut Grau zumindest, die Nase rümpfe, zurückkehre?

Schwere Zeiten für Eliten

Tja, als Angehöriger einer Elite, oder als Möchtegern-Angehöriger, hat man es nicht leicht in diesen Tagen. Noch viel schlimmer, wenn man Teil der Medien, oder sagen wir lieber gleich: der Lügenpresse, ist. Denn, da sind sich merkwürdigerweise Linke und Rechte einig, die Funktionsträger der „Mainstream-Presse“ und der „Mainstream-Politik“ haben sich soweit weg von „den Menschen da draußen“ entfernt, dass sie das Volk verraten haben und dabei sind, das Land in den Ruin zu treiben.

So oder so ähnlich wird argumentiert, in den USA, in Frankreich, in Großbritannien, in Polen, in Indien und so weiter. Mit Erfolg, das muss man lassen: Überall dort sind Vertreter einer anti-elitären Bewegung an die Macht gekommen oder stehen kurz davor. Auch wenn sie selbst zweifelsfrei Teil dieser Elite sind: „Die Leute haben die Schnauze voll von Experten“, sagte der britische Brexit-Befürworter Michael Gove, Privatschulabsolvent und ehemaliger Präsident der Studentenvereinigung der Oxford Universität. „Ich liebe die Ungebildeten“, sagte Donald Trump, Milliardär und Millionärssohn, bei einem Wahlkampfauftritt, zu dem er in seinem Privatjet geflogen kam.

Aufstand gegen die Aufklärung

Wie die Leser des New Yorker wissen, ist dies nicht weniger als ein Aufstand gegen die Aufklärung, gegen die kosmopolitische Moderne: Das große Unternehmen des 18. Jahrhunderts, aus rationalem Eigeninteresse, freiem Handel, freier Kunst und Wissenschaft, eine universale Zivilisation herzustellen, geformt von hochelitären Denkern wie Voltaire, Montesquieu, Adam Smith oder Immanuel Kant.

Freilich gab es die Gegenbewegung schon damals, in Person von Jean-Jacques Rousseau, der als geistiger Urvater der Goves, Trumps und Petrys von heute gelten kann. Rousseau schrieb, dass Freiheit nicht irgendeiner Form der Regierung inhärent sei, sondern nur „im Herzen des einfachen Menschen“, und dass Fortschritt nur zu neuen Formen der Versklavung führen würde. Zentral in seinen Thesen war der Patriotismus. „Ein Patriot ist abstoßend gegenüber Fremden. Für ihn sind sie nichts.“ Rousseaus ideale Gesellschaft war Sparta: klein, streng, autark, heftig patriotisch und trotzig unkosmopolitisch, eine idealisierte Vision einer antiken politischen Gemeinschaft.

Schon damals war es eine verführerische Ideologie, die deutsche Provinzphilosophen wie Gottlieb Fichte und Johann Gottfried von Herder dazu brachte, einen ökonomischen und kulturellen Nationalismus zu entwickeln. Der erste Revolutionär, der sich davon inspirieren ließ war Maximilien Robespierre – viele Revolutionen und viel vergossenes Blut sollten folgen. Elitenverachtung und -bekämpfung waren zentrale Bausteine von Kommunismus und Faschismus. Die verheerendste Aneignung der rousseauschen Ideen war die Verbindung von Sozialismus und Nationalismus unter Adolf Hitler.

Dennoch schienen die Siegeszüge des kapitalistischen Imperialismus im 19. Jahrhundert und der ökonomischen Globalisierung nach dem Kalten Krieg Rousseaus Gegenspieler Voltaire Recht zu geben. Erfüllten sie doch in großem Ausmaß den Aufklärungstraum einer weltweiten materialistischen Zivilisation, die durch rationales Eigeninteresse miteinander verknüpft war. Rousseau wirkte dagegen wie auf dem Scheiterhaufen der Geschichte verbrannt.

Experten zählen nicht mehr

Doch das scheint sich gerade zu ändern. In der aufgeklärten westlichen Welt gibt es nun eine Gegenbewegung gegen das hyperrationalistische Expertentum, die wie Rousseau den Willen über den Verstand stellt und davon träumt, dass das Volk als Souverän die Kontrolle aus den Händen einer außer Kontrolle geratenen Elite reißt. Es ist ohne Frage ein welthistorisches Ereignis, da Ähnliches nach dem Zweiten Weltkrieg bisher nur in nichtwestlichen und unterentwickelten Gesellschaften geschah. Das beste Beispiel ist die Islamische Revolution im Iran 1979. Sie wurde gegen das von Technokraten und radial disruptiv geführte Regime des Schahs geführt und endete mit der Machtergreifung eines Klerikers, der nahezu alle Errungenschaften der Moderne verteufelte und abschaffte.

Malen wir uns einmal aus, was passieren würde, wäre dieser Kulturkampf von unten auch im Westen erfolgreich. Dabei helfen Fakten, auch wenn sie bei den Anführern dieser Rebellion so unbeliebt sind. Ein Viertel der US-Amerikaner glaubt, dass die Sonne sich um die Welt dreht und auch in der EU wissen nur zwei Drittel, dass es andersherum ist. Selbst an den Universitäten in Deutschland beschweren sich Professoren immer wieder darüber, dass ein Großteil der Studenten die Grundrechenarten und Grammatikregeln nur rudimentär beherrschen.

Ohne Spezialisten bricht die Gesellschaft zusammen

Machen wir uns nichts vor: Würde dieser Teil der Bevölkerung an die Macht kommen, bräche unsere Gesellschaft bald zusammen. Es sind die Eliten, die dafür sorgen, dass die Infrastruktur trotz Unterfinanzierung nicht kollabiert und dass unsere Kinder an den Schulen überhaupt etwas lernen. Wenn wir krank sind, fragen wir nicht ein paar Leute auf der Straße, was die beste Heilung verspräche. Wir gehen in ein Krankenhaus, wo gut ausgebildete medizinische Spezialisten uns behandeln.

Warum sollte es in der Politik anders sein? Oft wird Politikern vorgeworfen, sich „im wahren Leben“ nicht mehr auszukennen, nur für die Politik ausgebildet zu sein. Könnte es auch daran liegen, dass der öffentliche Dienst und der Gesetzgebungsprozess in der globalisierten Welt so kompliziert geworden sind, dass man sie nicht mehr mal so nebenbei erlernen kann?

Natürlich machen auch Eliten Fehler. In der Nahost-Politik werden und wurden sie gemacht, in der Flüchtlingskrise auch. Diese Fehler müssen selbstverständlich benannt und aufgedeckt werden. Aber zu glauben, dass der IS-Terror schon ausgemerzt wäre oder die Flüchtlingskrise behoben, wenn sich nicht Menschen, die ihr ganzes Berufsleben darauf ausgerichtet haben, sich damit befassen würden, sondern eine Gruppe, die kein Expertenwissen hat und ausschließlich nach Instinkt agiert – ist schlicht absurd. Es ist immer einfacher, zu rufen, man würde es besser machen, wenn man es nicht selbst tun muss. Das ist beim Fußballgucken nicht anders als in der Politik.

Mehr Elite wagen

Was also ist zu tun? Keine Frage, die Nase zu rümpfen und sich weiter abzuschotten, wie es Alexander Grau der Elite vorwirft, kann nicht der Weg sein. Wer gut ausgebildet ist, ist nicht automatisch klüger und schon gar nicht ein moralisch besserer Mensch.

Doch der einzige Weg, die Führungsqualitäten der Eliten beizubehalten, ohne den demokratischen Geist der Nation zu schaden, besteht darin, mehr Menschen in die Elite zu bringen. Umso mehr Menschen versuchen, die Welt zu erforschen und zu verstehen, umso besser für die Welt. Dass das nicht von oben herab geschehen muss, sondern mit einer Offenheit für die Ängste und Sorgen der Menschen „von unten“ gelingen kann, zeigen gerade die als Elitenfutter gescholtenen Serien wie The Wire und Breaking Bad oder die Reportagen des New Yorker- Journalisten George Packer. Sie haben aufgedeckt, wie die Mittelklasse in den USA zerbröselt, indem sie sich empathisch mit ihren Protagonisten auseinandergesetzt haben, ohne sie zu bevormunden. Die Erzeugnisse sind übrigens für relativ wenig Geld für jedermann verfügbar.