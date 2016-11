Disruption ist für viele große Unternehmen der neue Angstbegriff. Er heißt übersetzt „Unterbrechung“. Tatsächlich hat aber disruptive Technologie fast immer einen brutalen Umbruch bedeutet – und das Aus für die alte Industrie. Nun sagt es sich leicht: Deutschlands wichtigste Unternehmen, die Automobil-Hersteller, könnten die nächsten sein – und das Zeitalter des Verbrennungsmotors ist vorbei: Diesel-Skandal, E-Mobilität, autonomes Fahren – hier überall lauert die Gefahr, zügig überholt zu werden von Innovationen anderer, die schneller, sauberer und flexibler sind.

Deutsche Autohersteller waren selbst disruptiv

Alle deutschen Autohersteller sind selbst einst unten am Markt entstanden und haben am Ende ganz oben verdrängt, was niemand für denkbar gehalten hatte, weil es Jahrtausende schon da war: Pferd und Wagen. Obwohl die ersten Autos aussahen wie Kutschen ohne Pferd, hatte nur ein einziger deutscher Kutschenbauer seinerzeit die Disruption üblebt: Karmann. Doch der ist inzwischen auch Geschichte.

Nun scheint der Verbrennungsmotor abgewickelt zu werden. Das jedenfalls ist der Eindruck angesichts der massiven staatlichen Förderung von Elektro-Autos. Doch ein abrupter Wechsel würde eine kaum zu schaffende Umstellung der Industrie in Deutschland erfordern, wo Otto- und Dieselmotor erfunden wurden. In diesen Technologien sind die deutschen Hersteller weltweit immer noch führend. Bei Elektromotoren ist das nicht der Fall. Hier bedarf es enorm teurer weiterer Entwicklung.

Politik und Autolobby zögern

Noch allerdings sind Politik und die Autolobby selbst darum bemüht, beide Antriebsarten nicht gegeneinander in Stellung zu bringen. „Der hocheffiziente Verbrenner … und das Elektroauto sind keine Gegner, sie ergänzen sich vielmehr“, wirbt der Präsident des Verbands der Deutschen Automobilindustrie, Matthias Wissmann, für die Beibehaltung der Konvention. Da spricht auch der frühere Bundesverkehrsminister aus ihm – denn die Bundesregierung sieht das ähnlich. Sie wird nicht einmal ernsthaft versuchen, den Dieselmotor in Frage zu stellen. Weil dieser Motor wegen seiner geringeren CO2-Werte in den Flotten deutscher Hersteller nötig ist, um das 95-Gramm-Ziel der europäischen Klimaschutzvorgabe bei Pkw-Neuzulassungen bis 2020 auch nur annähernd einhalten zu können.

Doch würde die Autoindustrie höchst fahrlässig handeln, verließe sie sich hier nur auf den politischen Rückhalt. Denn es gab bedeutende Innovationen in der Geschichte der Mobilität, die andere Entwicklungen ausbremsten. So war E-Mobilität in den frühen Jahren des Automobils weit mehr verbreitet als der Verbrennungsmotor. Doch was stoppte, was „unterbrach“ diese Technik? Die Erfindung des Anlassers. Der ersetze Mitte der zwanziger Jahre das Ankurbeln – und besiegelte damals das faktische Ende aller Forschung für E-Mobilität.

Der nächste zu erwartende Umbruch ist ebenfalls eine Herausforderung: Die Zukunft des autonomen Fahrens hat tatsächlich auch in Deutschland begonnen. Das Land Baden-Württemberg übergab soeben die ersten Millionen für eine Strecke, auf der nun die Hersteller ihre fahrerlosen Autos testen können. Die Politik gibt Geld, damit die Autoindustrie in diesem Markt von Morgen Gas geben kann.

Gefahr der Big Data Player

Aber wie das so ist mit gewolltem Fortschritt. Es wird eben nicht gleich gelaufen, sondern vorsichtig getapst. Prognosen, schon 2020 sei das autonome Fahren selbstverständlich, sind haltlos übertrieben. Fachleute sagen, wir befänden uns in einer „Phase der Teilautomatisierung“. Das gilt gerade mal als die zweite von fünf Stufen hin zum komplett fahrerlosen Fahren, wo das Lenkrad entfällt, und nur noch vom Auto gesteuert wird.

Es wird also wohl noch einige Modell-Generationen gefahren werden wie bisher. Dennoch besteht die Gefahr, dass sogenannte „Big Data Player“ wie Google, Apple und Uber die traditionellen Hersteller mit neuen Geschäftsmodellen massiv schwächen können. Die Autohersteller müssen „strukturell und kulturell“ zu anderen Unternehmen werden, um zu überleben, fordert Stefan Bratzel, der Direktor des Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. In einer Studie seines Instituts wird den etablierten Automobilherstellern vorgehalten, sie hätten im Bereich Software- und Mobilitätsdienstleistungen „erheblichen Nachholbedarf und große strukturelle Defizite“.

„Umparken im Kopf“ – dieser Werbeslogan eines deutschen Herstellers muss daher auch schnellstens in die Köpfe der Autobosse und ihrer Ingenieure dringen.