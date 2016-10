Herr Bolten, Sie sind Professor für Interkulturelle Wirtschaftskommunikation an der Universität Jena und engagieren sich in der Flüchtlingshilfe. Wie beurteilen Sie die öffentliche Debatte?

Sie wird teilweise einseitig geführt. Die Flüchtlingspolitik wird häufig missbraucht, um Parteipolitik zu betreiben. Zugleich wird mit starken Verallgemeinerungen gearbeitet, was dazu führt, dass die Diskussion oft an der Oberflächliche bleibt.

Welche Aspekte kommen Ihnen zu kurz?

Es wird zu wenig über praktizierte Integrationskonzepte und über Erfolge gesprochen. Gerade Berichte über Beispiele erfolgreicher Arbeitsmarktintegration, über gelungenes Zusammenleben zwischen Flüchtlingen und Nicht-Flüchtlingen würden Skeptiker eines Besseren belehren und Engagierte motivieren können. Der Verein „Charta der Vielfalt“ hat zum Beispiel ein sehr gutes Konzept zur Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt erstellt.

Prof. Dr. Jürgen Bolten

Wo hapert es derzeit am meisten bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt?

Viele Unternehmen denken noch in erster Linie qualifikations- und nicht kompetenzorientiert. Es wird nur dann jemand eingestellt, wenn er das geforderte Zertifikat oder einen entsprechenden Qualifikationsnachweis vorlegen kann. In vielen Herkunftsländern existieren derartige Nachweise jedoch nicht, teilweise sind sie auch fluchtbedingt nicht vorlegbar. Die Unternehmen müssen sich hier mehr öffnen. Die Kompetenz des Flüchtlings muss mehr im Mittelpunkt stehen. Praktika sind eine gute Möglichkeit, um diese Kompetenzen herauszufinden. Zugleich müssen rechtliche Voraussetzungen geschaffen werden, dass Flüchtlinge problemlos für zwei, drei Monate einem Praktikum nachgehen dürfen. Nicht zuletzt müssen die Unternehmen Geduld bei der Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt haben und umgekehrt natürlich auch.

Warum sollten ausgerechnet die Arbeitgeber Geduld aufbringen? Unternehmen sind schließlich am wirtschaftlichen Erfolg interessiert.

Aufgrund des demografischen Wandels bleibt vielen keine andere Wahl. Gerade das kommende Frühjahr wird interessant werden. Dann drängt eine besonders große Zahl an Flüchtlingen auf den Arbeitsmarkt, weil zu diesem Zeitpunkt vielfach in den Deutschkursen das Sprachniveau B1 erreicht ist und entsprechende Fördermaßnahmen damit auslaufen. Steigt die Arbeitslosenquote in einem halben Jahr massiv an, weil Integrationsprogramme bis dahin nicht greifen, sind kurz vor der Bundestagswahl weitere Diskussionen über die Flüchtlingspolitik vorprogrammiert. Dann steht also die Politik auch unter enormen Druck.

Was können und müssen die Flüchtlinge tun? Und wie sieht es da mit Anspruch und Wirklichkeit aus?

Flüchtlinge sollten nachvollziehbar transparent machen, über welche Kompetenzen sie verfügen. Dies zu reflektieren und zu formulieren ist nicht einfach. Ich denke aber, dass diese Aufgabe in die Lehrpläne der Deutschkurse einbezogen werden kann. Und zwar jenseits jener floskelhaften Formulierungen einer vermeintlichen „Standardbewerbung“. Handwerkskammern, aber auch IHKs könnten stärker als Vermittler zwischen Unternehmen und Flüchtlingen agieren, indem sie speziell für diese Zielgruppen in noch intensiverem Ausmaß regionale Stellen- und Praktikabörsen veranstalten und dies durch entsprechende Online-Angebote ergänzen.

Sie selbst haben in Jena häufig Kontakt zu Flüchtlingen. Wie geht es denen im Moment?

Es gibt bei den Flüchtlingen bestimmte Phasen. Im Moment wiegt bei vielen der psychische Druck schwer. Das hat damit zu tun, dass sie schon lange nicht mehr ihre Familie gesehen haben. Der Familiennachzug ist momentan ein riesiges Problem. Die Einreise Angehöriger über Drittländer wird im Moment fast durchgängig mit dem Hinweis verwehrt, dass es sich bei den entsprechenden Ländern um sichere Staaten handelt. Eine Einreise sei deshalb nicht möglich. Fast schon zynisch klingt das Angebot, dann doch selbst in ein solches Drittland, wie etwa Tansania oder die Ukraine zu gehen, wenn man mit seiner Familie zusammenleben möchte. Erschwerend kommt in den letzten Wochen hinzu, dass der Mehrheit der Antragsteller nur noch subsidiärer Schutz gewährt wird. Das wiederum schließt Familiennachzug aus.

Innere Konflikte sind bei den Flüchtlingen aufgrund dieser Situation also vorprogrammiert?

Leider ja, weil der Weg nach Hause ausweglos ist. Sie wissen, dass sie aufgrund der Kriegssituation oder häufig auch wegen politischer Verfolgung nicht zurückkönnen, ihre Familie, die sich vielfach in einem „sicheren“ Drittland befindet, aber auch nicht nachziehen kann. Manche Flüchtlinge werden aufgrund dieser Situation depressiv. Hilfe, eine Depression zu bewältigen gibt es, die Betroffenen müssen jedoch bereit sein diese anzunehmen. Es kommt auch zu Suiziden. Darüber wird öffentlich jedoch nicht gesprochen, weil dann das Argument genannt wird: „Wir wissen ja gar nicht, warum er sich umgebracht hat“. Aber dass es Suizide gibt, ist nicht zu leugnen.

Welche Rolle spielt die Arbeit in solch einer Situation?

Ein Arbeitsverhältnis bedeutet immer eine Herausforderung und schafft Selbstwertgefühle, die gut dazu dienen können wieder „Boden unter den Füßen“ zu finden.

Sie selbst bieten Flüchtlingshelfern kostenlose interkulturelle Trainings an. Was wird den Teilnehmern dort vermittelt?

Wo Menschen unterschiedlich wahrnehmen, denken oder handeln, kommt es auch zu Missverständnissen. In den Trainings gehen wir konkret auf die Probleme der Helfer ein und versuchen ihnen interkulturelle Kompetenz zu vermitteln. Unter anderem werden Strategien vermittelt, um Stereotype zu vermeiden oder zu lernen, sich gegenüber Anfeindungen zu wehren. Genauso versuchen wir auch dafür zu sensibilisieren, dass die Zusammenarbeit mit Flüchtlingen eine gute Chance darstellt, gemeinsam Neues zu entwickeln und voneinander zu lernen.

Wer nimmt an solchen Trainings teil?

Hauptsächlich haben wir Menschen, die aus dem sozialen Bereich kommen, also viele die mehr oder minder im Beruf konfrontiert sind. Es gibt auch viele Teilnehmer, bei denen die Familie nicht mehr den primären Stellenwert hat, weil ihre Kinder aus dem Haus sind. Viele von ihnen haben Zeit und helfen gern.

Jürgen Bolten ist Professor für das Fachgebiet „Interkulturelle Wirtschaftskommunikation“ an der Universität Jena. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen „Kulturtheorie“ und „Interkulturelle Personalentwicklung“. Für den Aufbau und die Gestaltung des digitalen Hochschulnetzwerks www.intercultural-campus.org wurde er 2011 im Rahmen der Initiative „Exzellenz in der Lehre“ mit dem Innovationspreis des Deutschen Stifterverbands ausgezeichnet, 2015 mit dem Lehrpreis der Universität Jena.