Seit 2011 pumpt die Nord Stream AG russisches Erdgas über einen 1200 Kilometer langen Doppelstrang nach Deutschland und Westeuropa. Dabei werden Polen und die Ukraine übergangen. Es soll noch mehr Gas kommen. Denn die alten SPD-Freunde Sigmar Gabriel und Gerhard Schröder planen den Bau von Nord Stream 2. Die Pipeline soll direkt neben der ersten entstehen. Daraus entstehen jedoch internationale Spannungen. Außerdem zeigt das Projekt die enge Verzahnung zwischen Wirtschaft und Politik in Deutschland auf. Die SPD steht ihm besonders nah und gefährdet so die Klimaziele der Bundesrepublik.

Nord Stream 2 soll Ende 2019 in Betrieb genommen werden und gehört dem vom russischen Staat gelenkten Konzern Gazprom. Damit unterliegt das Vorhaben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ursprünglich war die Pipeline, ähnlich wie die Nord Stream AG, ein gemeinsames Vorhaben der Firmen Gazprom, BASF SE, E.ON SE, ENGIE, OMV und Royal Dutch Shell. Am 4. September 2015 unterschrieben sie den Gesellschaftsvertrag.

Die Schröder-Putin-Connection

Die polnische Wettbewerbsbehörde äußerte jedoch Bedenken wegen einer Gefährdung des Wettbewerbs und legte in einem Kartellverfahren Einspruch ein. Daraufhin sprangen die anderen Firmen ab. Einzig Gazprom blieb. Bereits vor Ende seiner Kanzlerschaft hatte Gerhard Schröder gemeinsam mit Russlands Präsident Putin den Weg für die erste Nord Stream Pipeline freigemacht. Nach Schröders Ausscheiden aus der Politik machte ihn sein alter Freund dort zum Aufsichtsratschef. Seit dem 29. Juli ist Schröder zudem noch Präsident des Verwaltungsrates bei Nord Stream 2. Dank ihm hat die Firma sehr gute Beziehungen in die deutsche Politik.

Die einzelnen Positionen zum Unternehmen sind hier klar gekennzeichnet. Im Sinne Schröders steht der Großteil der SPD zu dem Projekt. Der SPD-Vorsitzende Gabriel wirbt öffentlich für die Pipeline. Er setzt sich unter anderem für engere Beziehungen mit Moskau ein. Und auch der ehemalige SPD-Chef Matthias Platzeck spricht sich, nun als Chef des Deutsch-Russisch-Forums, ebenso für festere Banden zwischen der deutschen und russischen Wirtschaft aus. Doch auch unter den Christdemokraten befinden sich viele Befürworter. So erkennt Angela Merkel in dem Projekt nur wirtschaftliche Interessen und keine außenpolitische Verantwortung.

Politik und Wirtschaft Hand in Hand

Damit steht die Kanzlerin dem ehemaligen Bundesumweltminister Norbert Röttgen gegenüber. Dieser sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das Projekt sei energie- und außenpolitisch falsch – es widerspreche allem, was die EU an gemeinsamen Grundsätzen in der Energie- und Außenpolitik verabredet hätte. Seit 2014 ist Röttgen Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und beschreibt die außenpolitischen Gefahren des Projekts so: „Polen, Balten und Ukrainer sehen durch dieses Pipeline-Projekt ihre Sicherheit bedroht. Die Bundesregierung sollte diese Sorgen anerkennen.“ Röttgen macht so deutlich, dass Nord Stream 2 ein politisches Projekt ist.

Das zeigt auch Marion Schellers Wechsel aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu Nord Stream 2. Seit dem 1. Oktober ist sie Senior Advisor for Governmental Relations bei der Firma. Zum Glück für das Unternehmen unterliegt sie als Tarifangestellte nicht der Karenzregel. Zu ihren Aufgaben zählt es, den Kontakt zur Regierung und wichtigen Einzelpersonen zu pflegen. Dafür hat Scheller beste Voraussetzungen. Von 2011 bis 2013 leitete sie im Bundeskanzleramt das Büro von Altkanzler Helmut Kohl. Im Bundeswirtschaftsministerium war sie unter Gabriel Leiterin des Referats IIB6. Das Referat strukturiert die Energie- und Klimafonds, welche jährlich über drei Milliarden Euro verfügen. Das Geld soll die Energiewende vorantreiben. Für Nord Stream 2 versucht Scheller anscheinend Deutschland nun jedoch wieder abhängiger von russischem Gas zu machen. Denn durch den Doppelstrang würde die Bundesrepublik mehr Gas verbrauchen können. Damit wird gleichzeitig der Ausbau erneuerbarer Energien behindert, weil die Energienachfrage auf diese Weise gedeckt werden kann.

Solidarität der EU-Mitgliedsstaaten bedroht

Deswegen prüft die Europäische Kommission, ob die Pipeline überhaupt mit Europäischem Recht vereinbar ist. Am 25. Oktober sprach sich das Europäische Parlament in einer Resolution an die Kommission gegen den Bau von Nord Stream 2 aus. Durch die höhere Kapazität könne die Energiesicherheit der EU nicht geschützt werden. Würde Russland kein Gas mehr liefern, wäre der Energiebedarf nicht gedeckt. Die Vielfalt der Versorgungsquellen könne ebenso gefährdet sein. Denn wenn es mehr Gas gäbe, bestehe kein Zwang, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Auch die Solidarität zwischen den Mitgliedsstaaten ist laut dem Parlament bedroht. Wenn Nord Stream 2 in Betrieb genommen würde, liefen weniger Gasimporte durch die Ukraine. Für die fielen dann jährliche Transitgebühren in Höhe von zwei Milliarden Euro weg. Das könnte ein weiterer Versuch des Kremls sein, das Land zu destabilisieren.

Um dem vorzubeugen, hat der ukrainische Gaskonzern Naftogaz Beschwerde bei der Europäischen Energiegemeinschaft eingereicht. Das ist Anlass für weitere Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern der Europäischen Union. Denn die ablehnende Haltung gegenüber dem Projekt entspringt auch nationalen Interessen. Besonders vor dem Hintergrund der 2014 verhängten Sanktionen gegen Russland werfen die Mitgliedsstaaten Deutschland ein doppeltes Spiel vor. Die Bundesrepublik verliert außenpolitisches Prestige, weil kein Land das Klammern der Bundesrepublik an der Pipeline begreifen kann.

Energiewende steht auf dem Spiel

Deutschland würde sich bei der Energiewende verstärkt auf russisches Gas verlassen und sich so in eine Abhängigkeit begeben. Jederzeit könnte Russland den Gashahn für die Bundesrepublik zudrehen und sie so politisch unter Druck setzen. Dadurch wäre die Energiesicherheit dahin und alle Bemühungen um die Vielfalt von Stromquellen für die Katz. Die angeblich geplante Versorgung durch erneuerbare Energien entpuppt sich als Farce.

Was bleibt, ist das Liebesspiel von Politik und Wirtschaft. Profiteure gibt es genug. Darunter leiden vor allem Polen und die Ukraine. Damit nicht genug: Das Projekt schadet dem Ansehen der Bundesrepublik, sorgt für Spannungen innerhalb der EU und bedroht die Energiewende. Die alten Freunde ignorieren das und pumpen fröhlich weiter Geld in ihre Taschen.