Fast fiel vor Schreck die Bio-Semmel in den fair gehandelten Kaffee. Was die kostenlose Fachzeitschrift „Schrot & Korn“ nun ihren Lesern auftischt, ist harter Stoff. Unter dem Motto „Bio Leben, Bio Lieben“ sorgt die neunköpfige Redaktion – darunter ein Mann – monatlich für das gute Gewissen, das Richtige gekauft zu haben. Eigentlich. Darum wandert die 124 Seiten starke Lach- und Sachfibel gerne mit in den Einkaufswagen im Biosupermarkt. Und nun das, ganz staubtrocken, vollkommen humorfrei: „Arme Menschen sind die wahren Klimaschützer“.

Der solventen Zielgruppe soll es einen Schock der Erleuchtung versetzen. Die „wahren Klimasünder“, so eine Studie des Umweltbundesamtes, seien nämlich Menschen mit bewusst umweltfreundlichem Kaufverhalten, also niemand anderes als die Leser von „Schrot & Korn“, deren Auflage mehr als 800.000 beträgt. Sapperlot. Solche Menschen geben viel Geld aus für gewissensschonend produzierte Produkte, trennen sogar den Müll, belasten aber die „Ökobilanz“ durch luxuriöses Wohnen und hemmungsloses Herumreisen. Was sie folglich besser unterließen, um Mutter Erde nicht noch mehr zur Last zu fallen.

Nicht weit entfernt vom Elendstourismus

Ihren anmaßenden Hauptton erhält die kleine Moralepistel einerseits durch die Überschrift, andererseits durch den Ausblick auf das einzig gerechtfertigte Leben. Der Satz „Arme Menschen sind die wahren Klimaschützer“ hat gute Chancen auf einen Spitzenrang im Wettbewerb um die zynischste Schlagzeile des Jahres 2016. Niemand ist gerne arm. Kein Armer möchte für einen zufälligen Nebeneffekt seiner Armut gelobt werden, und schon gar nicht von gutverdienenden Feinkostnutzern. Der grüne Großstädter, der die Armut der anderen gönnerhaft würdigt, ist nicht weit entfernt vom Elendstouristen, der Nordkoreas freie Straßen lobt. Und wenn sie kein Brot haben, sollen sie Torten essen.

Auf den Gipfel getrieben wird die Selbstbezüglichkeit durch den Gegenentwurf. Geschätzt werden „die Menschen im Norden“ und „im Osten“, weil diese weniger Energie verbrauchten als jene im Süden und im Westen. Wo die Einkünfte niedriger sind, heißt das, mag es zwar den dortigen Menschen schlechter gehen – doch die Umwelt profitiert davon. „Befragte der untersten Einkommensgruppe benötigten halb so viel Energie wie die mit hohem Einkommen.“ Guter Rat ist nahe: Bei den Frauen wirken sich „Duschen, Baden und Kleidung“, bei den Männern „Alltagsmobilität und Ernährung“ negativ auf das Energiekonto aus. Ihr Frauen des Westens also, duscht euch nicht so oft! Und Ihr Männer des Südens, lauft zu Fuß, immer nur zu Fuß! Oder bleibt einfach zu Hause.

Katharer der Spätmoderne

Nähme „Schrot & Korn“ sein Geschäft nicht so ernst, man müsste über solche Albernheiten lachen. Doch wer lacht, schädigt vermutlich schon seine CO2-Bilanz und ist „Klimasünder“ und kein „Klimaschützer“. So zeigt sich hier in wenigen Zeilen die ganze schreckliche Leere, die ganze Unerbittlichkeit eines menschenfeindlichen Lebensmodells, das die Erde reinigen will von allem, was da schnauft und kreucht und denkt und darum der Sünde verfallen ist. Die grünen Armutsromantiker sind Katharer der Spätmoderne. Sie wollen den Menschen ein Menschsein austreiben, das sich nicht in bloßer Existenz erschöpft. Der Weg zum Himmel soll gepflastert sein mit Spaßverbot, Konsumverzicht und Duschaskese.

Wenn „arme Menschen die wahren Klimaschützer sind“, niemand aber arm sein will, kehrt sich freilich die Botschaft gegen ihre Botschafter. Auf den Mangel der anderen lässt sich keine Weltrettung bauen. Sie ließe sich höchstens totalitär anordnen und wäre dann erst recht zum Scheitern verurteilt. Der Ehrgeiz der Saturierten wiederum, den gewonnenen oder ererbten Status abzugeben und in die Bedürfnislosigkeit zurückzufallen, ist begrenzt. Insofern wird auf absehbare Zeit eine solche fundamentalistische Nachhaltigkeitsreligion bleiben, was sie ist: zynischer Unfug.