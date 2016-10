So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Die SPD-Generalsekretärin Katarina Barley glaubt an einen Sieg der SPD bei der Bundestagswahl 2017. „Merkel ist angreifbar, Merkel ist schlagbar“, sagt sie in einem Gespräch mit dem Magazin Cicero. Noch einmal werde die Kanzlerin nicht wie 2013 mit dem Satz „Sie kennen mich“ in den Wahlkampf ziehen können. „Das Grundgefühl der Menschen, dass Angela Merkel es im Griff habe, ist weg“, und nun wisse niemand mehr, „für welche Haltung die Kanzlerin eigentlich steht.“ Bei den Wählern hat Barley die „Sehnsucht nach einer politischen Kraft, die das Land zusammenhält“,

ausgemacht. Die Parole „Wir schaffen Zukunft“ könne daher eine zentrale Botschaft der SPD im Bundestagswahlkampf sein.

Lesen Sie in der November-Ausgabe des Cicero ein Porträt von Katarina Barley. Das Magazin erhalten Sie ab sofort am Kiosk oder in unserem Online-Shop.

Werfen Sie hier einen Blick in das Inhaltsverzeichnis.